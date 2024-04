Começam nesta quarta-feira (10), a partir das 9h, as inscrições para a segunda edição do Feevale Summit, evento gratuito que ocorrerá nos dias 22 e 23 de maio. Com o objetivo de conectar empresas, instituições, academia, alunos e comunidade, a programação contará com palestras, rodada de negócios, feira de empregabilidade e desafios para startups. As atividades serão realizadas em Novo Hamburgo e Campo Bom, no Vale do Sinos.