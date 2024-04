A Gramado Summit, que se inicia nesta quarta-feira (10) e segue até sexta (12), chega a sua sétima edição com a expectativa de atingir recorde de público. A projeção da organização é de que cerca de 15 mil pessoas — cinco mil a mais do que no ano passado — visitem o Centro de Eventos Serra Park. Durante os três dias serão mais de 400 palestrantes, que abordarão temas como o mercado digital, ESG (sigla para environmental, social and governance, no português, ambiental, social e governança), futuro das marcas, conteúdo e estratégia para empresas, desenvolvimento de carreira, liderança, inteligência artificial, experiência do cliente e inovação aberta, startups, games, saúde, além de cases de empreendedorismo.