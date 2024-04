Mais de R$ 4 bilhões da verba que seria destinada aos ministérios da Saúde e da Educação foram cortadas pelo governo federal. As medidas foram tomadas para adequar o orçamento às novas regras do arcabouço fiscal, que determinam que os gastos variem entre 0,6% e 2,5% por ano, proporcionalmente às receitas obtidas. Ou seja, os valores poderão ser ampliados conforme a arrecadação do governo. As informações são da Folha de São Paulo.