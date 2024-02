Mais três campi do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) estão com seleção aberta para a contratação de professores substitutos e visitantes. Agora, há vagas nos municípios de Farroupilha, Osório e Rolante e novas oportunidades em Rio Grande e Canoas. Seguem abertas inscrições para vagas nos campi de Porto Alegre, Ibirubá, Vacaria, Feliz e Restinga.