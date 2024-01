Estão abertas até quarta-feira (31), as inscrições para o Processo Seletivo Complementar 2024/1 do curso de Bacharelado em Desenvolvimento Rural (Plageder) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A seleção é gratuita e os interessados devem usar as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre os anos de 2018 a 2022.