O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira (16) lei que cria uma poupança para que estudantes de baixa renda concluam o Ensino Médio. Serão beneficiados jovens de baixa renda regularmente matriculados na rede pública cuja família está inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e tem renda per capita mensal igual ou inferior a R$ 218.