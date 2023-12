A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (12), projeto de lei que cria incentivo financeiro para alunos de baixa renda do Ensino Médio da rede pública se manterem na escola. O texto cria fundo com aporte de até R$ 20 bilhões que poderá ser feito pela União para cobrir as despesas. A proposta agora segue para análise do Senado.