Neste domingo (12), estudantes em todo o país participaram do segundo e último dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Nesta etapa, foram aplicadas as avaliações de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (45 questões) e Matemática e suas Tecnologias (45 questões). As provas encerraram às 18h30.