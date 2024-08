O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta quarta-feira (21), o edital da seleção do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2024. Nesta edição, o programa passa a oferecer reserva de vagas a candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, bem como para pessoas com deficiência. As inscrições abrem nesta quinta (22) e vão até 27 de agosto.