O que deve acontecer nesta sexta-feira, Dia D da eleição para a reitoria da UFRGS

Com cerca de 50 mil pessoas formando a sua comunidade, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) vive o Dia D da eleição da nova gestão da reitoria nesta sexta-feira (19): a realização do pleito oficial, que acontece entre os 77 membros do Conselho Universitário (Consun), órgão máximo deliberativo da instituição. A disputa ocorre em meio a uma divergência em relação a quem ganhou a consulta à comunidade, primeira etapa da votação.