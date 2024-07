Em vigília, centenas de pessoas acompanharam votação do conselho da UFRGS para escolha da nova reitoria 

A manhã foi agitada no Campus Centro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com a presença de centenas pessoas reunidas em frente à reitoria. Em vigília, os manifestantes pediram que fosse respeitada a paridade na votação do Conselho Universitário (Consun), realizada nesta sexta-feira (19). A mais votada foi a candidata da chapa 3, com 44 dos 75 votos dos conselheiros. Agora, a lista tríplice segue para o Ministério da Educação (MEC), que é responsável pela decisão final.