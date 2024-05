A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) prorrogou a suspensão das aulas até 18 de maio, a instituição anunciou nesta terça-feira (7). As atividades estão interrompidas desde o último sábado, devido à grave situação da população gaúcha por causa da chuva e enchentes que assolam o Rio Grande do Sul.