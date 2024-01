O Ministério da Educação (MEC) iniciará as inscrições para o processo seletivo do primeiro semestre de 2024 do Programa Universidade para Todos (Prouni) na próxima segunda-feira (29). São oferecidas 403.711 bolsas (306.908 integrais e 96.803 parciais). Segundo o MEC, os quantitativos de bolsas são preliminares e podem mudar até o início das inscrições.