Interessados em bolsas parciais ou integrais do Programa Universidade Para Todos (Prouni) já podem consultar as vagas no site do programa. As inscrições ocorrem mais cedo neste ano: serão de 29 de janeiro a 1º de fevereiro. No Rio Grande do Sul, são 23.452 bolsas integrais (100%) e 3.745 parciais (50% de desconto) em instituições privadas de Ensino Superior.