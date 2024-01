A Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) lançou edital de bolsas 100% para cursos de pós-graduação lato sensu. O processo seletivo é exclusivo para pessoas pretas e pardas. São ofertadas 17 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2024 em oito cursos, incluindo especialização, MBA e LLM. As inscrições ficam abertas até o dia 1º de março.