A equipe de robótica da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), batizada de FBOT, começou o ano com o pé direito: o grupo foi classificado para participar do Robocup 2024, torneio mundial de robótica que acontece em julho em Eindhoven, na Holanda. Eles concorrem com um robô que realiza tarefas domésticas, como ajudar a carregar as compras.