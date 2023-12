A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) está com inscrições abertas para bolsas integrais remanescentes em cursos de Licenciatura. Interessados podem se inscrever até 15 de dezembro, das 8h às 20h, de forma presencial na Central de Atendimento ao Aluno, localizado no térreo do prédio 15.