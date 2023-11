As instituições de ensino brasileiras têm até o 6 de dezembro para realizar processos seletivos internos e indicar alunos matriculados em cursos de doutorado para estudar no Exterior. Nesta segunda-feira (6), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) abriu edital com 1.518 bolsas para o Programa Institucional de Doutorado-Sanduíche no Exterior (PDSE).