Estado nomeará novos professores aprovados em concurso de 2023 até o início do ano letivo

Restam 784 candidatos que, após a correção, poderiam ser chamados, conforme necessidade da Seduc. Adriana Franciosi / Agencia RBS

O governo do Estado recebeu, na última quarta-feira (15), a lista atualizada de aprovados no concurso para professores da rede estadual do Rio Grande do Sul realizado em 2023. A intenção da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) é de fazer novas nomeações até o início do ano letivo, que começa no dia 10 de fevereiro.

A relação de nomes dos classificados no certame foi corrigida pelo Instituto AOCP, responsável pela prova, depois de a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) avaliar que houve "equívoco administrativo" na interpretação do cálculo da linha de corte dos aprovados. Na primeira divulgação dos resultados, a empresa considerou a pontuação obtida na prova de títulos juntamente com as alcançadas nas provas objetiva e de redação.

No parecer da PGE, o entendimento foi de que o resultado da avaliação de títulos seria utilizado somente para estabelecer a ordem de classificação dos aprovados, mas não para determinar a linha de corte.

No total, 2.326 candidatos obtiveram nota suficiente nas provas objetiva e de redação para serem convocados para a prova de títulos. Destes, 1.542 foram nomeados, restando 784 que, pela avaliação da PGE, poderiam ser chamados, conforme necessidade.

Após receber a lista atualizada, a pasta trabalha na análise e em revisões jurídicas próprias do material. Não há data definida para os próximos passos, mas a previsão é de que, concluída essa avaliação, seja apresentado um cronograma e o número de candidatos aptos para nomeação. A expectativa é de que os novos servidores estejam na ativa já no início do ano letivo.

Confira a nota da Seduc na íntegra:

