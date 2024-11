Depois de quase um ano de polêmicas, o Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou, na terça-feira (5), uma nova versão do "parecer 50", sobre educação de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O texto antigo, que tinha sido aprovado no fim de 2023, não foi homologado pelo ministro Camilo Santana e levou a movimentos – contrários e a favor – de famílias e especialistas no tema.