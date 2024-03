Voltado para alunos do Ensino Fundamental, com idade entre 16 e 19 anos, o Projeto Pescar abriu inscrições para a primeira turma ministrada no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A parceria entre a Fundação Projeto Pescar, uma Organização Não Governamental (ONG), e o Judiciário tem como objetivo a formação técnico-formal de jovens em situação de vulnerabilidade social.