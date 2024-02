O Ministério da Educação (MEC) divulgou no Diário Oficial da União (DOU) o valor do piso salarial profissional nacional do magistério público da Educação Básica a ser pago no exercício de 2024, que será de R$ 4.580,57. O novo piso representa reajuste de 3,62% em relação ao valor do ano passado, fixado em R$ R$ 4.420,55.