A paixão pela astronomia levou Felipe de Matos Schmitt, 10 anos, a conquistar uma medalha de ouro após gabaritar a prova da 26ª edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). O estudante de Capão da Canoa – no Litoral Norte do Estado – que, à época, estava no quinto ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Prudente de Moraes, realizou o exame em maio.