UniRitter e Le Cordon Bleu oferecem nova graduação em Gastronomia

UniRitter lança bacharelado em Gastronomia com Le Cordon Bleu em Porto Alegre, unindo excelência técnica e gestão.

Responsável por 1,97 milhão de empregos formais e diretos no País e 785 mil vagas diretas e indiretas no Rio Grande do Sul, de acordo com dados de 2023 da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), o setor de Alimentos e Bebidas, que inclui a área de Gastronomia, está em alta.

Com o mercado aquecido, no entanto, fica evidente que quem pretende fazer parte dele precisa estar preparado para os desafios que enfrentará, tanto na produção dos alimentos e na utilização de técnicas profissionais quanto no gerenciamento do negócio como um todo.

De olho nessa premissa, a UniRitter oferece, pela primeira vez em Porto Alegre, o curso de bacharelado em Gastronomia que foi construído junto ao Le Cordon Bleu, principal rede global de institutos de artes culinárias e gestão de hospitalidade. A nova graduação tem início no primeiro semestre de 2025.

– A Ânima Educação, ecossistema de ensino ao qual pertence a UniRitter, tem parceria com o Le Cordon Bleu há seis anos, quando começou a operação nas instituições de ensino superior de São Paulo. Agora, a tradição da famosa escola francesa, reconhecida mundialmente pelo ensino de técnicas culinárias que são sinônimo de excelência na gastronomia, chega ao Rio Grande do Sul – comenta a diretora-geral da UniRitter, Rachel Ballardin.

Currículo completo

O currículo do bacharelado em Gastronomia da UniRitter com o Le Cordon Bleu inclui conhecimentos como garde manger, panificação e confeitaria, cozinhas internacional e brasileira, sustentabilidade e segurança alimentar, bebidas e harmonização, e ciências gastronômicas. Além do foco técnico, o curso inclui conteúdos de gestão em gastronomia, turismo e hospitalidade.

É válido destacar que, embora abranja técnicas francesas e tendências culinárias mundiais, o bacharelado propõe adaptações ao contexto local, tendo em vista um conhecimento multifacetado de métodos e tendências do mercado gaúcho. Isso significa que o estudante aprenderá a trabalhar as técnicas profissionais na culinária e nos produtos regionais.

As aulas serão realizadas nas cozinhas do campus FAPA, equipadas com itens de última geração para fornecer a melhor estrutura aos estudantes.

– Com esse currículo, os profissionais saem prontos para se destacar no mercado, trazendo não apenas o prestígio de uma formação de alto nível, mas também a capacidade de gerir e inovar no setor gastronômico. Nosso curso não é só gastronomia, não é só aprender a cozinhar. É gastronomia além da cozinha – salienta a responsável pelo primeiro curso superior de Gastronomia no Brasil e embaixadora das graduações de Turismo e Hospitalidade da Ânima, Rosa Moraes.

Inscreva-se

O curso de Gastronomia tem duração de três anos e um total de 2.400 horas. O bacharelado da UniRitter com o Le Cordon Bleu proporcionará ao egresso a dupla certificação, possibilitando assim a inclusão no currículo das expertises de ambas as instituições.

Interessados podem realizar o vestibular da instituição ou solicitar ingresso via Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). No segundo caso, os candidatos podem aproveitar a nota dos últimos 10 anos no processo seletivo. Quem já tem graduação, na área ou não, também pode se inscrever sem necessidade de vestibular.

As inscrições para o semestre 2025/01 já estão abertas e são limitadas por semestre. Inscreva-se aqui.

Os estudantes matriculados receberão um jogo básico de uniforme, contendo dois dólmãs, uma calça, um avental e um chapéu (toque chef), além de um kit com facas básicas para o trabalho em cozinhas.