Volta às aulas em Passo Fundo reúne cerca de 18 mil alunos em 74 escolas municipais

Cerca de 18 mil alunos da rede municipal de Passo Fundo, no norte gaúcho, retornaram às aulas na manhã desta segunda-feira (17). As 74 instituições de educação infantil e ensino fundamental receberam estudantes de até 14 anos, marcando o início de mais um ano letivo.

Na Escola Municipal de Ensino Fundamental São Luiz Gonzaga , a maior do município, com aproximadamente 850 alunos , a empolgação foi visível. Miguel e Benjamin Peres, irmãos de 7 e 9 anos, respectivamente, compartilharam suas expectativas para o ano que se inicia.

A mãe dos meninos, Michele Corrêa, de 28 anos, destacou a importância do retorno às aulas para a rotina familiar.

Em entrevista para a reportagem de GZH Passo Fundo , o diretor da escola, Afranio Damini, falou sobre as expectativas para o ano letivo.

— O celular é um desafio enorme, principalmente para os alunos dos anos finais, do sexto ao nono ano. Vai ser um processo de desintoxicação — explicou.

Em relação ao calor, ele afirmou que a escola está preparada com ar-condicionado em funcionamento na maioria das salas. Além disso, a escola comemora 60 anos em 2025 e as atividades ao longo do ano serão voltadas para essa celebração.