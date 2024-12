Ulbra Xperience orienta escolhas profissionais com gamificação e tecnologia

Cursos da área da Saúde foram os mais procurados pelos estudantes que buscam uma orientação para decidir sobre o futuro profissional. Marcelo Miranda/Ulbra

Em um evento que teve a tecnologia como aliada, o Ulbra Xperience 2024 tirou dúvidas de muitos estudantes que ainda têm incertezas quanto ao futuro profissional. Entre 12 e 14 de novembro, a Ulbra Canoas recebeu cerca de 2,5 mil alunos do Ensino Médio, de 12 cidades, para uma imersão interativa nos cursos da universidade.

Com o tema "O jogo da sua vida começa aqui", essa foi a 16ª edição do evento. A edição deste ano foi pensada em um formato tecnológico, usando games e avatares, para conversar com os estudantes em uma linguagem na qual estão plenamente familiarizados.

– A gamificação foi a maneira que encontramos de falar a mesma língua do público jovem. O game é uma forma de aprendizado e troca, que nos ajudou a apresentar as características de cada área do conhecimento, proporcionando a experimentação de forma diferente do convencional – afirma o idealizador do Ulbra Xperience e coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo, Diego Nascimento Machado.

Para a coordenadora acadêmica da Ulbra Canoas, professora Elisete Godoy Fujimoto, a proposta de trazer a gamificação para o evento, ajudou o Ulbra Xperience a alcançar os objetivos. Ela acredita que utilizar os games como ferramentas educacionais, proporcionando uma imersão nas diversas áreas do conhecimento, aproximou os estudantes do Ensino Médio ao ambiente universitário. Além disso, conforme a coordenadora acadêmica, o evento despertou a curiosidade, auxiliando os jovens a identificarem como suas habilidades podem se alinhar com as carreiras.

– Essa interação direta com cursos universitários, professores e estudantes do Ensino Superior vai permitir que os participantes tomem decisões mais embasadas sobre seu futuro acadêmico e profissional – avalia a professora.

Na prática

A tecnologia foi usada para apresentar os cursos no Ulbra Xperience, mas também para demonstrar como está presente na resolução de situações que as profissões enfrentam na prática. O curso de Arquitetura e Urbanismo, por exemplo, levou para o evento a experiência de uma cidade virtual. Nela, os alunos foram provocados a observar desafios com os quais os arquitetos precisam lidar, relacionados à sustentabilidade, infraestrutura e mobilidade. Problemas que ficaram ainda mais evidentes com a catástrofe climática que o Rio Grande do Sul viveu no mês de maio. Já quem passou pelo espaço da Medicina Veterinária pôde conferir uma tela interativa com atlas anatômicos, esqueletos analógicos e digitais, e um jogo chamado Farm Simulator.

– As tecnologias digitais estão transformando a Medicina Veterinária. Atualmente, já é possível o profissional atuar de forma remota e nosso curso está conectado com essa nova realidade – observa o coordenador do curso de Medicina Veterinária da Ulbra, Jean Carlos dos Reis Soares.

No estande da Educação Física, a atração foi um dinamômetro de mão, que mede a Força de Preensão Manual (FPM) – teste usado para mensurar a força dos músculos da mão e do antebraço, e avaliar as condições físicas dos membros superiores. Com isso, os alunos puderam participar de uma competição de força. Segundo o coordenador dos cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física da Ulbra, Daniel Garlipp, a ideia foi mostrar o quanto o curso pode ajudar nas questões de saúde, além de desmistificar uma imagem da área.

– Muitos têm aquela visão que Educação Física é jogar bola ou que Educação Física é somente ser professor de escola. Nós podemos estar no ambiente escolar, mas também fora dele, trabalhando em clubes, academias, espaços de lazer e recreação. Os alunos saíram do Ulbra Xperience percebendo o quanto a Educação Física é essencial na sociedade – acredita Garlipp.