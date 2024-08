Avanços tecnológicos qualificam aprendizagem de Medicina da Ulbra

A Universidade Luterana do Brasil(Ulbra) em Canoas tem se destacado pelo uso inovador de tecnologias em seu curso de Medicina. Com foco em proporcionar uma formação prática e teórica de alta qualidade, a instituição investiu em ferramentas de última geração, como o aplicativo 3B Smart Anatomy, que permite aos alunos estudar anatomia com interação detalhada a partir de qualquer lugar. Neste contexto virtual, uma nova ferramenta está revolucionando a aprendizagem: a mesa de anatomia interativa. Aliado a um currículo integrado e uma metodologia ativa, esse avanço tecnológico coloca a Ulbra na vanguarda do ensino médico no Brasil.