Fortalecer a formação humanizada dos estudantes, ampliar sua visão sobre os sistemas de saúde, promover a troca de conhecimentos e experiências entre profissionais de diferentes países e melhorar, juntamente à formação médica, as condições de saúde pública em locais extremamente necessitados. Esses são alguns dos principais objetivos do programa de colaboração internacional do qual a Escola de Medicina da PUCRS faz parte.