Às 23h desta segunda-feira (28) encerra-se o prazo para inscrição no concurso dos Correios, com 3.511 vagas. São 3.099 oportunidades de Ensino Médio, na função de agente (carteiro), e outras 412 de nível Superior, no cargo de analista, todas com início imediato. Os salários variam entre R$ 2.429,26 e R$ 6.872,48.