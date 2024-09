O Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (HSL-PUCRS) promoverá, na próxima segunda-feira (16), uma iniciativa com vagas de emprego para engajar a comunidade a participar de seus processos seletivos. Batizado de Dia D Trabalhe Conosco, o evento será realizado das 8h ao meio-dia, no auditório do Parque Esportivo da instituição de ensino.