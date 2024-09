O British Council, organização internacional do Reino Unido focada em relações culturais e oportunidades educacionais, está com inscrições abertas para o ELT Week Brazil 2024, evento online gratuito de formação continuada para professores de inglês. Em sua terceira edição, o curso ocorre entre os dias 23 e 28 de setembro, com certificado. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo link.