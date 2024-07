Com foco em inclusão produtiva, o Instituto Caldeira recebeu neste sábado (13) 500 alunos para uma tarde de workshops, bate-papos e conexões. É o chamado Dia D Caldeira, quando os jovens participam de uma etapa de imersão no hub. Eles integram a terceira turma do Geração Caldeira, que seleciona e forma talentos para a nova economia.