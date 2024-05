O governo federal anunciou, na manhã desta quinta-feira (2), que segue acompanhando a situação da chuva no Rio Grande do Sul, tendo em vista a proximidade do Concurso Nacional Unificado. Questionado por GZH, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), responsável pelo "Enem dos Concursos", afirmou que, até o momento, não está prevista alteração logística da prova. A pasta reforçou que, se ocorrer, qualquer mudança de data ou local será divulgada pelas redes sociais do ministério, como no Instagram e X (antigo Twitter).