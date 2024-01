O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) lançou nesta semana um novo edital do Programa de Qualificação para a Indústria Gaúcha com 4,5 mil vagas gratuitas. De acordo com o Senai-RS, as ofertas dos cursos são alinhadas às demandas das indústrias e dos sindicatos patronais e disponibilizadas para o público em geral.