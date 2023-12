O governo federal anunciou nesta sexta-feira (1), que o Concurso Público Nacional Unificado será aplicado em 180 cidades. Na lista de municípios reveladas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos como sede do exame constam Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Bagé, Uruguaiana e Santo Ângelo. As provas serão realizadas em março de 2024.