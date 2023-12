Para quem quer começar 2024 com um emprego novo, o Rio Grande do Sul está com, pelo menos, 497 vagas abertas em concursos públicos. Ao total, são 17 certames espalhados por diversos municípios gaúchos. As oportunidades estão disponíveis para diferentes áreas de atuação e exigem nível de escolaridade a partir do Fundamental incompleto até o Superior.