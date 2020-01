Balanço À espera da Justiça, Sisu 2020 teve mais de 3,4 milhões de inscrições, sendo 368,7 mil na Região Sul Em todo o Brasil, Medicina foi o curso com maior número de inscritos, com 274.190. Administração e Direito vêm na sequência, com 190.454 e 175.413 inscritos, respectivamente