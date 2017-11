Dicas para a largada do exame foram dadas nesta quinta-feira (2), feriado de Finados Isadora Neumann / Agência RBS

Cerca de 3 mil pessoas foram ao Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre, nesta quinta-feira (2), para fazer uma revisão de conteúdos e também descontrair antes do primeiro dia de provas do Enem, em uma "superaula" promovida pelo Unificado. Para muitos deles, a divisão do exame em dois domingos, e não mais em um mesmo fim de semana, é vantajosa.

— Fica muito melhor. Assim, dá tempo de arejar a cabeça entre uma prova e outra — diz Bianca Shida, 17 anos, aspirante a uma vaga em Relações Internacionais.

Para a estudante Isadora Marchi, 17 anos, porém, a distribuição da prova em dois domingos pode prejudicar quem ainda está cursando o Ensino Médio.

— Seria melhor em dois sábados, assim a gente pelo menos teria um dia para descansar antes de a semana começar — afirma Isadora, que está no 3º ano do Ensino Médio e já fez o Enem, como treineira, no ano passado.

Na aula realizada no Araújo Vianna, a intenção de estudantes e professores era descontrair um pouco nos dias que antecedem as provas.

— Vim mais para ver algumas dicas de última hora. O que a gente precisava estudar já estudou — garante Marina Kessler, 17 anos.