O Hospital de Clínicas de Porto Alegre abre nesta segunda-feira (6) concurso público para preencher cadastro reserva. As vagas são para os seguintes cargos:

As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de dezembro, no site da Faurgs, neste link . Quem não tiver acesso à internet pode se inscrever na sede da organizadora, na Avenida Bento Gonçalves, 9.500, Prédio 43.609, terceiro andar, Campus Vale da UFRGS, bairro Agronomia, na Capital, em dias úteis, das 9h às 17h. O valor da taxa de Inscrição é R$ 105.

Com exceção da vaga para enfermeiro, que tem salário de R$ 5.652,46, a remuneração para todos os outros cargos é de R$ 6.280,50. A aplicação da prova escrita está prevista para acontecer no dia 7 de janeiro de 2018. Confira o edital do concurso.