Termina ao meio-dia de segunda-feira (6) o prazo de inscrições nos quatro concursos públicos de Guaíba , na Região Metropolitana. São 137 vagas e também haverá formação de cadastro reserva. Os níveis de escolaridade variam entre fundamental incompleto e superior completo. A maioria das oportunidades é para as áreas de educação e saúde.

O pagamento da taxa de inscrição, que varia de R$ 40 a R$ 80, conforme o cargo, deve ser feito até terça-feira (7). As provas objetivas devem ser aplicadas em 10 de dezembro. As oportunidades estão divididas em quatro editais. Confira:

Edital 1

Cargos e vagas: professor de educação física - anos iniciais do Ensino Fundamental (5), professor de educação física – educação infantil (5), professor para anos iniciais do Ensino Fundamental (20) e professor de anos finais do Ensino Fundamental de ciências (5), de geografia (5), de história (5), de inglês (CR), de língua portuguesa (10) e de matemática (10)

Nível: superior

Salário: de R$ 1.149,40 a R$ 1.724,10

Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 80

Prova: 10 de dezembro

Edital e inscrições: clique aqui