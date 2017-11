Em novo edital divulgado para contratação temporária, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu 1.183 vagas para a função temporária de recenseador, no Censo Agropecuário 2017. Dessas, 157 vagas são no Rio Grande do Sul. É preciso ter Ensino Fundamental e a remuneração mensal será por produção, calculada por cada setor censitário.