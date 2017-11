O calendário de matrículas da rede estadual começa nesta segunda-feira (6) e segue até o dia 30 novembro, informa a Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Para os alunos com pelo menos 75% de frequência escolar, a rematrícula é automática. Já nos casos de frequência inferior a 75%, a rematrícula deve ser feita pelos pais ou responsáveis do estudantes quando este tiver menos de 18 anos, diretamente nos estabelecimentos de ensino onde estiver matriculado. É preciso apresentar documento de identificação com foto, fazer atualização dos dados cadastrais do alunos e mostrar comprovante de residência (conta de luz, telefone, água ou declaração de moradia).

Para ingresso nos primeiros anos, a inscrição deve ser feita no site da Seduc. Nesses casos, as vagas serão distribuídas de acordo com a disponibilidade de cada escola e, quando não houver vaga no no estabelecimento de ensino desejado, a matrícula será assegurada em outra escola pública. A Seduc lembra que, se o estudante busca ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental, ele precisa ter seis anos completos até 31 de março de 2018. Abaixo dessa faixa, ele será encaminhado para a Educação Infantil.