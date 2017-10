Novas tecnologias e mais disseminação são alguns dos motivos que têm feito os números do Ensino Superior à Distância (EAD) crescerem a cada ano. Dados do último Censo da Educação Superior, de 2016 , revelaram que esta modalidade teve um crescimento de 21% entre 2015 e 2016, enquanto o ensino presencial registrou queda de 3,7%. Para falar sobre o tema, o secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação (MEC), Henrique Sartori, foi entrevistado no Gaúcha Atualidade desta terça-feira (17).