O Ministério da Educação prorrogou até o dia 20 de novembro o prazo para aditamento de renovação semestral dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A portaria do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) definindo a nova data foi publicada nesta segunda-feira (16) no Diário Oficial da União. O prazo original para a renovação dos contratos terminava no dia 30 de outubro.