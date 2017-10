Está publicado no Diário Oficial do município de Caxias do Sul desta quarta-feira (25) o aviso de prorrogação, até 31 de outubro, do prazo para o recebimento de documentação de entidades privadas sem fins lucrativos que pretendem participar de processo seletivo para gerir de forma compartilhada escolas municipais de educação infantil. A prefeitura está ampliando o prazo porque, atualmente, 4 mil crianças são atendidas por meio de convênios. Com a mudança da legislação, o modelo de contratação está sendo alterado para contrato de gestão. Atualmente, seis entidades conveniadas administram 46 escolas do município.