Será nesta quarta (18) e quinta-feira (19) a sexta edição da Feira de Carreiras da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em Porto Alegre. O tema é "O Futuro do Trabalho", e as palestras e eventos se dividem entre o prédio 40 e o saguão da biblioteca da universidade (Avenida Ipiranga, 6.681, Partenon), das 11h às 21h. São palestras e conversas com profissionais de diversos campos, para que alunos e público em geral possam fazer sua rede de contatos profissionais e participar de discussões sobre o mercado de trabalho.