SM de Negócios: Clínica Man Go Up, atenção à saúde masculina

Clínica oferece tratamento para diversos problemas ligados à sexualidade do homem com discrição.

A Clínica Man Go Up nasce em Santa Maria como uma opção de local para que os homens, de todas as idades, possam buscar tratamento ou até mesmo a prevenção à diversas doenças. O proprietário e médico da clínica, Dr. Aureo Felipe Norberto Duarte, foi o entrevistado da semana no Santa Maria de Negócios.