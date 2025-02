Não é "falar em déficit" que alimenta especulação, como disse Lula: é produzir déficit

O que alimenta a especulação, na versão de que é uma característicade mercado, não é quem fala em déficit, mas quem o produz. No caso, o governante de plantão. Basta parar de gerar resultado negativo que o assunto some imediatamente . A especulação continua, é bom ressalvar, mas em torno de outro tema.

Lula discursa em busca da popularidade perdida, mas corre, de novo, o risco de contratar efeito contrário. Foi o que ocorreu ao chancelar a má decisão de anunciar isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil junto com o corte de gastos . O resultado foi a alta do dólar, que fez a inflação subir e ajudar a minar a aprovação que agora tenta recuperar.

— Isso é uma bobagem (eliminar déficit). O déficit fiscal foi zero, ninguém tem mais responsabilidade de fazer as coisas corretas do que eu. Se você for fazer uma dívida para comprar uma casa, tudo bem, mas não se pode gastar à toa. Eu não estou governando pela primeira vez, eu fui o presidente que paguei o FMI, fiz uma reserva internacional que o Brasil não tinha. Quem fala disso está querendo viver de especulação.