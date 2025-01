Decreto com nomeação de Gabriel Galípolo é publicado no Diário Oficial da União

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nomeou Gabriel Galípolo para exercer o cargo de presidente do Banco Central, a partir de 1º de janeiro de 2025, com mandato até 31 de dezembro de 2028. O Decreto de nomeação está publicado na edição desta terça-feira (31), do Diário Oficial da União (DOU). Galípolo assume o cargo na vaga decorrente do término do mandato de Roberto Campos Neto.