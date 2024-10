Tentativa de invasão Notícia

Dados de 53 mil chaves Pix foram vazados, alerta o Banco Central

Segundo o BC, nenhum dado sensível, como senhas, movimentações financeiras ou saldos em contas, foi comprometido. Quem teve o cadastro exposto no incidente será notificado por meio do aplicativo da instituição financeira com a qual tem relação

01/10/2024 - 11h01min